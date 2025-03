Artur Mas està "més decidit" a querellar-se per l'operació Catalunya

Esperarà al final de la comissió d'investigació al Congrés: "Han de sortir més coses"

BARCELONA, 27 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha afirmat que està "cada vegada més decidit" a presentar una querella per l'operació Catalunya arran de les darreres revelacions en els àudios avançats per Rac 1 entre l'ex-secretària general i exministra de Defensa María Dolores de Cospedal i l'excomissari José Manuel Villarejo.

En una entrevista aquest dijous a Ràdio Estel recollida per Europa Press, Mas ha assegurat que era una decisió "que estava pensada però no assumida del tot" pels dubtes que ni tan sols s'admetés a tràmit, però ha apuntat que les darreres informacions reforcen aquesta decisió.

"Aquest tema fa molts anys que s'arrossega, i també és veritat que el sistema judicial espanyol no ha actuat, li ha fet una mandra infinita", ha sostingut.

Així mateix, ha dit que, si finalment presenta una querella, esperarà al final de la comissió d'investigació al Congrés per fer-ho perquè, a parer seu, "han de sortir més coses" sobre les maniobres per fabricar informacions contra adversaris polítics com els polítics independentistes catalans.

Preguntat per què diria a Cospedal, ha respost: "Li diria que, sense baixar la mirada, digués davant de tothom que tot això és mentida. I, a més, li diria que anés amb compte perquè el que es diu en seu parlamentària, si és una mentida flagrant, després pot ser objecte d'un delicte".

SÁNCHEZ CAMACHO

Respecte a l'exlíder del PP a Catalunya Alícia Sánchez-Camacho, Mas ha explicat que entre 2011 i 2012, en un context de crisi econòmica, va ser quan va tenir més proximitat amb ella perquè el PP l'ajudava a "tirar endavant mesures molt dures".

"Amb el pas del temps veiem aquest doble paper, aquesta doble cara. La cara d'una persona i un partit que volien ajudar en un moment d'una crisi molt profunda des d'un punt de vista econòmic i social, però alhora aquella mateixa gent estava maniobrant per enviar-nos a la presó i destruir-nos", ha afirmat.

"VA SER UNA GRAN VICTORIA"

Mas ha lamentat que l'operació Catalunya "va influir molt" en la política catalana i ha criticat que els presumptes responsables, textualment, presumeixen d'això.

"Va ser una gran victòria. Aquesta és la seva conclusió: 'hem canviat la història d'Espanya'. I ho associen a què? Al fet que Convergència i Unió passés de 62 diputats a 50", ha conclòs l'expresident català.