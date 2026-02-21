Más Madrid, IU, Comuns i Sumar reivindiquen la seva aliança com el projecte "guanyador" i la "casa comuna" de l'esquerra

Ricardo Rubio - Europa Press
Tots els dirigents emfatitzen que el projecte està obert a més aliats: "Aquí no sobra ningú, necessitem cada àtom progressista"
MADRID, 21 febr. (EUROPA PRESS) -
Més Madrid, IU, Comuns i Moviment Sumar ha llançat aquest dissabte la reedició de la seva aliança electoral reivindicant-se com el projecte "guanyador" i la "casa comuna" de l'esquerra on, segons han emfatitzat, "no sobra ningú" i està oberta a totes les organitzacions.
Les quatre formacions han llançat aquest missatge durant un acte en el Cercle de Belles arts que ha desbordat les previsions d'assistència, atès que a les 400 persones previstes en el recinte inicial s'ha habilitat també una sala de cinema annexa al centre amb capacitat para de 200 butaques.
Tot això en una setmana clau per a aquest espai polític després que el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, llancés el seu projecte per reordenar l'oferta electoral de l'esquerra i Podem ho rebutgés obertament, postulant com la formació capaç de posar en peus a l'esquerra.
MÓNICA GARCÍA: FORA EL PESSIMISME
En aquest context, la ministra de Sanitat i líder de Más Madrid, Mónica García, ha afirmat que la dreta vol que estiguin dividits però l'esquerra "ni ens distreuran ni ho permetrem", atès que és hora del compromís i conformar un front democràtic en el qual es necessita a "cada àtom de força progressista", doncs cal "acostar l'esquena" davant de l'avanç de l'extrema dreta.
"Aquesta és la casa comuna de l'esquerra, una casa oberta amb fonaments (...) Vine't pa' casa", ha postil·lat García per destacar que estan consolidant l'esquerra "fraterna" enfront del "soroll" per llevar-se de damunt el "pessimisme" i les "nuvolades. "Mai hem estat aquí per resistir sinó per avançar", ha reblat.
URTASUN: L'ARITMÈTICA ESTÀ BEN PERÒ FA FALTA PROJECTO
Per la seva banda, el ministre de Cultura i dirigent dels Comuns, Ernest Urtasun, ha remarcat que la "aritmètica electoral" és important però el que aspiren amb aquesta aliança a un projecte "guanyador" en l'esquerra alternativa, en al·lusió vetllada a Rufián, de reorganitzar l'oferta de candidatures de l'esquerra.
També ha llançat un advertiment al PSOE que "no es guanya" la reedició del Govern amb el "fre de mà posat" en matèria social i li ha exigit que deixi de pensar en la complexitat d'armar majories en el Congrés, atès que no poden remuntar si s'accepta un "veto previ" a iniciatives en el Consell de Ministres.
A part, ha reivindicat que la candidatura de Sumar en els comicis generals de 2023 ja va aconseguir maximitzar la representació de l'esquerra política en moltes circumscripcions i que aquestes quatre organitzacions són capaces d'armar majories socials quan la situació urgeix.
També ha llançat missatges a Més per Mallorca, Compromís i Chunta Aragonesista per renovar les seves aliances, perquè en aquest projecte "no sobra ningú i falta encara molta gent", i ha etzibat als "vendepatrias" de Vox que no permetran que converteixin a Espanya en una "sucursal" del president d'Estats Units, Donald Trump.
MAÍLLO: LA UNITAT ÉS EL NOU "SENTIT COMÚ"
Al seu torn el coordinador federal d'IU, Antonio Maillo, ha proclamat que es va acabar la "malenconia" en l'esquerra alternativa i que aquesta confluència està a l'altura del moment històric i és "irreversible", convençut que encara hi ha molts partits que es van a incorporar.
Maíllo ha subratllat que IU té clar qui forma part del bloc democràtic i qui al reaccionari, per argumentar també el seu optimisme que durant aquesta setmana s'hagi instal·lat el "sentit comú" que és la unitat en l'espai progressista.
Per això, ha reivindicat que aquesta unitat és el mecanisme més eficaç per transformar la majoria social en una majoria electoral, per la qual cosa toca organitzar-se amb "intel·ligència política". I és que ha advertit que encara que el moment és complicat, no es pot caure en el "parany" dels que volen fer creure que la victòria de PP i Vox és "inevitable".
SUMAR: CAL ENTENDRE'S AMB L'ESQUERRA CONFEDERAL
Mentrestant, la coordinadora general de Moviment Sumar ha defensat que l'aliança d'aquestes formacions es fan càrrec de la petició del "poble progressista", que els demanen que innovin, tinguin "gosadia" i que transiti nous camins amb "poca por", "molta valentia" i "oberts de bat a bat" a totes les forces polítiques.
I fer-ho, segons ha relatat, implica posar-se d'acord amb les esquerres confederals i als quals "avui no estan" però que els van acompanyar, en el que sembla una al·lusió a Podem i a socis com Chunta i Més per Mallorca.
També ha defensat que aquesta aliança importa més el "per qui" que "el qui", lliscant que el lideratge de la futura candidatura és secundari, conscient que la gent no els vol "abstrets" ni "presoners d'aliances anteriors". "No volem ser l'esquerra del PSOE, volem ser l'esquerra", ha exclamat.
Per això, ha agregat que això no és només una coalició electoral sinó una aliança no ideològica sinó "plural", "democràtica", "pegada al territori" i participada més enllà de les estructures partidàries", "on no sobra ningú que no s'autoexcluya".
ABSÈNCIA DE DÍAZ
Per a aquesta cita han estat abrigallats pel ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la titular de Joventut, Sira Rego, els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sord i Pepe Álvarez, respectivament, l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau i l'ex-ministre Alberto Garzón.
La gran absent ha estat la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, que encara no ha decidit si vol repetir com a candidata i va declinar acudir en entendre que era el moment de les formacions polítiques. La seva figura ha estat reivindicada per Mónica García i la portaveu de Más Madrid, Rita Maestre, que ha presentat l'esdeveniment.