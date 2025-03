Mas: L'operació Catalunya va voler destruir per la via "criminal" el gir sobiranista de CiU

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas creu que amb l'operació Catalunya es va voler destruir per la via "criminal" el gir sobiranista de Convergència i Unió (CiU), després de publicar-se aquest dilluns a Rac 1 uns àudios entre l'excomissari Manuel Villarejo i l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

En una d'aquestes gravacions, Villarejo afirma que la informació que suposadament li havien facilitat de Cospedal i l'exlíder del PP català Alícia Sánchez-Camacho sobre un presumpte compte bancari a l'estranger de Mas va produir que l'extinta CiU liderada per ell passés dels 62 diputats als 50 en les eleccions catalanes del 2012.

"En aquell moment totes les enquestes donaven, no una disminució de diputats, sinó fins i tot en aquell context tan complicat, ens donaven un creixement en diputats, que era l'element clau per fer el gir cap a la sobirania, passar de l'autonomia a la sobirania", ha dit Mas en una entrevista aquest dilluns a Rac 1 recollida per Europa Press.

Ha afegit que al PP ho van identificar i "van anar a destruir-ho per la via criminal" ja que, segons ell, no podien guanyar a les urnes.

Sobre el paper de Sánchez Camacho, ha expressat que el que més el va sorprendre va ser "la brutalitat" amb la qual va actuar i, textualment, la doble cara que mostrava, perquè, a parer seu, ella representava la cara més catalanista del PP, i ha afegit que creien que era una operació que penjava del ministeri d'Interior.