Mas, sobre l'independentisme 10 anys després del 9N: "No té per què ser el resultat final"

Ortega defensa que era obligat escoltar els ciutadans i Forcadell demana "refer" la unitat

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha cridat a mirar més enllà en vista de la situació actual de l'independentisme, dividit i sense majoria en el Parlament, en el 10è aniversari del procés participatiu del 9N: "El resultat que tenim, de moment, ara, no és el que voldríem. Això és clar i és obvi. Però el resultat d'ara no té per què ser el resultat final".

En unes declaracions a Europa Press, ha considerat que entre el 2012, any en què situa l'inici del procés, i el 2017, el punt més àlgid amb l'1-O, el moviment va créixer electoralment i va ampliar la seva base, de manera que va impactar en molta gent i va esdevenir, segons ell, el centre d'atenció de la resta del món.

"Què vull dir amb això? Que el judici al que això ha significat l'hem de fer en funció de cada moment. En els primers 5 anys, el judici era altíssimament positiu i a partir del novembre del 2017, el projecte que creixia, que convencia i sumava adhesions, va començar a perdre força", ha subratllat.

Ha afegit que el projecte independentista es troba en l'escenari actual perquè es va començar "a despistar, a cometre molts errors rellevants", tot i que creu que la situació és reversible i no la veu definitiva.

Preguntat per si es pot tornar a la unitat independentista, Mas ha recordat que la unitat entre els partits i les entitats de la societat civil va existir en els primers anys del procés i que va servir per traçar un camí i perseguir l'objectiu comú del dret a decidir, tot i que ha admès que no tot era "de color de rosa".

En la seva opinió, per reprendre aquesta unitat es necessiten dues coses: "La primera, posar el país, en aquest cas Catalunya, per davant o per sobre d'agendes de partits i personals. I la segona, refer la cadena de confiança entre organitzacions i lideratges. Avui no existeix ni una cosa ni l'altra".

APRENDRE DELS ERRORS

Per això, ha apel·lat a aprendre dels errors, cosa que considera que requereix humilitat i voluntat d'esmena, i a entendre les claus de l'èxit per concentrar-se en el que sí ha funcionat.

En concret, Mas defensa que les claus de l'èxit passen per una intensa i exemplar mobilització ciutadana; per tenir un objectiu ben definit --el dret a decidir--; per traçar un camí comú i per tenir "lideratges de conjunt de projecte, no només de part o de partit".

RECORD DE LA JORNADA

Deu anys després, l'expresident català recorda la jornada "sense nostàlgia, amb orgull i autoestima", i ha subratllat textualment que la participació ciutadana va superar totes les previsions i expectatives.

També ha recalcat l'impacte comunicatiu del 9N i que la votació va evidenciar que l'independentisme "tènia un suport molt significatiu" a Catalunya, on es votava per primera vegada sobre aquesta qüestió.

JOANA ORTEGA

La llavors vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, recorda la jornada com una lliçó de civisme, il·lusió, compromís i valors democràtics, i defensa que el 9N era una obligació de l'executiu català per poder "donar resposta al sentiment i anhel de llibertat" dels ciutadans.

"Ho havíem de fer. És una obligació dels governs escoltar la gent, que la gent es pugui expressar", ha sostingut en una entrevista d'Europa Press, en la qual ha lamentat que el govern de Mariano Rajoy no sabés llegir, segons ell, el resultat de la votació i recorregués a la via penal en lloc de donar una resposta política.

Ortega sosté que l'aspiració dels catalans de poder decidir el futur polític de Catalunya es manté latent, tot i que dubta que la situació política actual permeti donar resposta a aquest anhel perquè "la unitat, amb tot el que ha passat, és molt difícil de trobar".

CARME FORCADELL

També té un bon record de la jornada l'expresidenta de l'ANC i del Parlament, Carme Forcadell, que reivindicar el 9N com "una de les primeres vegades" en què hi va haver una col·laboració estreta entre la societat civil i les institucions, i ha afegit que la jornada va ser un assaig del que va passar després, l'1-O del 2017.

Forcadell atribueix al "demèrit" dels partits independentitas l'arribada a la Generalitat d'Illa i la pèrdua de la majoria sobiranista en el Parlament i, tot i que ha lamentat textualment els efectes de la repressió, ha cridat a tenir de nou una societat civil forta i organitzada per poder exercir pressió a les institucions.

"Ara ens hem de refer, recosir i ha de tornar aquella unitat que va fer possible el 9N i l'1-O. La societat civil i els partits han de treballar conjuntament i buscar una estratègia comuna, que pot ser aquest nou referèndum", ha recalcat.