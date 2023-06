Mas: el Govern presentarà opcions per augmentar la capacitat de l'Aeroport de Barcelona

La consellera d'Economia defensa augmentar les connexions intercontinentals



BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha afirmat que el Govern està ultimant una proposta amb diverses opcions per ampliar la capacitat intercontinental de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

Ho ha dit durant la seva participació en la 38a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra des de dilluns fins aquest dimecres a Barcelona.

Aquestes propostes seran fruit d'un treball tècnic fet per experts, es publicaran "en breu" i identificaran les opcions que hi pot haver.

Mas ha explicat que les relacions econòmiques de Catalunya estan "cada vegada més vinculades a territoris llunyans que estan augmentant la seva importància estratègica al món", per la qual cosa ha defensat incrementar el nombre de connexions intercontinentals.

"Estem veient com assolir aquest objectiu a partir de les restriccions madioambientals i de contaminació acústica, i introduint factors de gestió i coordinació entre els aeroports catalans", ha dit.

També ha reclamat que el Govern pugui participar en la gestió de l'Aeroport, que té una importància "capital i estratègica" per al turisme i, especialment, pel seu vessant econòmic.

TURISME

La consellera ha destacat que el turisme "és un sector rellevant per a l'economia catalana" amb reptes clars, com la desestacionalització, la sostenibilitat i una millor gestió per minimitzar les externalitats negatives.

No obstant això, ha subratllat que "un punt de fortalesa de l'economia catalana és la diversificació sectorial i subsectorial", i ha celebrat tenir indústria, serveis i turisme, fet que, segons ella, aporta les bases d'una resiliència més alta.