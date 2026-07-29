Mas demana al TC actuar després de la resolució del TJUE

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha demanat aquest dimecres al Tribunal Constitucional (TC) que actuï després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i faci passar per l'adreçador els "tribunals díscols espanyols", en referència al Tribunal Suprem i el Tribunal de Comptes.
En un article del diari 'Ara' recollit per Europa Press, Mas ha defensat que la resolució del TJUE ha de comportar la immediata aplicació de l'amnistia: "Si es recorre a Europa i Europa parla, Espanya ha d'obeir. S'han acabat els tripijocs, i així ho hem d'exigir".
"En aquesta exigència no hi pot haver mitges tintes. Anar a Europa ha servit per guanyar temps i entorpir la voluntat majoritària expressada a les Corts Generals, però anar a Europa té una altra cara de la moneda: si perds, t'ho has d'empassar", ha sostingut.
No obstant això, l'expresident considera que alguns estaments espanyols no accepten l'obligació de complir resolucions d'instàncies judicials superiors, després d'acusar el Tribunal de Comptes de buscar escletxes per esquivar l'amnistia als encausats per l'1-O i per l'acció exterior de la Generalitat entre 2011 i 2017.
RECORRE AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
"Aquesta actitud de desobediència resulta del tot intolerable, i si es consolida, pot constituir un precedent perquè altres instàncies judicials de l'Estat es passin pel clatell les sentències dels tribunals europeus", ha advertit.
En vista d'aquesta situació, Mas ha apel·lat el TC a "fer valer la seva autoritat" en considerar que és l'únic òrgan capacitat per fer-ho, després de vaticinar que el Tribunal Suprem no ho farà.
Després de recordar que el Constitucional ja s'ha pronunciat favorablement sobre la llei d'amnistia, ha subratllat que el tribunal "fins i tot té la capacitat legal, que no tenia abans del 2015, de fer executar les seves sentències".
Per això, ha remarcat que el TC disposa d'eines per actuar amb diligència i sense subterfugis després de l'aval europeu: "És el TC el que ha de posar ordre, marcar el terreny de joc i fer obeir els que continuen intentant desobeir", ha conclòs.