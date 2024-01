Mas defensa que Junts no ha comprat el relat d'Aliança Catalana i que "l'està combatent"

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat que Junts no està comprant el relat d'Aliança Catalana sobre la immigració a Catalunya, sinó que "l'està combatent".

En una entrevista d'aquest dilluns a Ser Catalunya recollida per Europa Press, ha criticat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per "negar-se a parlar d'aquestes coses" i ha assegurat que Junts no està mirant cap a una altra banda, cosa que a parer seu és el que fan d'altres.

"Com més capacitat tingui Catalunya per gestionar això, millor. Perquè la realitat de la immigració no és exactament igual a tot arreu", ha sostingut Mas sobre la futura cessió de les competències en matèria d'immigració acordada pel PSOE amb Junts perquè s'abstinguessin en la votació de tres reials decrets.