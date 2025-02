Mas creu que Junts hauria de poder parlar amb Aliança Catalana però sense "estratègies conjuntes"

BARCELONA 1 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha expressat que Junts hauria de poder parlar amb Aliança Catalana, tot i que ha matisat que no haurien de "muntar estratègies conjuntes" entre les formacions.

"No es pot dir que hi ha vots bons i dolents. Amb això vull dir que cal diferenciar entre parlar amb Aliança Catalana i fer estratègies conjuntes amb Aliança Catalana", ha expressat Mas en una entrevista aquest dissabte al 'Diari de Barcelona' i recollida per Europa Press.

Mas ha comparat un possible diàleg amb Aliança Catalana amb els pactes que va fer amb la CUP quan era president de la Generalitat i amb els quals, remarca, hi va haver un canal de diàleg: "També són molt ultres, tot i que d'esquerres, mentre que la formació d'Orriols és d'ultradreta. No és el mateix, però estem parlant d'extrems".

Sobre la continuïtat de líders independentistes que ja estaven el 2017, Mas ha opinat que "no és ni un error ni un encert, ja es veurà", i ha remarcat que les trajectòries es jutjaran en funció dels resultats que obtinguin.

ENTRAR A JUNTS I LEGISLATURA CATALANA

Preguntat sobre la seva possible entrada a Junts com a afiliat, Mas ha dit que el procés està en espera, tot i que ha destacat que entre els juntaires hi ha persones que l' han acompanyat en tota la seva trajectòria: "Els voto sempre i no tinc cap inconvenient per donar cop de mà quan se'm demana, però ho vull acabar de meditar del tot".

També ha previst que la legislatura catalana serà "completa" de quatre anys, però ha augurat, textualment, que no es faran moltes coses que s'han de fer perquè gdel PSC està "coix" en no poder aprovar els pressupostos del 2025.