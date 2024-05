Mas creu que Catalunya supera un punt d'inflexió en renovables després d'una dècada "de paràlisi"

Veu Catalunya "lluny de complir amb els objectius europeus" en la qüestió



BARCELONA, 10 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, ha considerat que Catalunya ha superat un punt d'inflexió durant aquesta legislatura en matèria d'energies renovables després de deu anys "de paràlisi".

Durant la clausura de la jornada 'Perspectives del sector energètic' del Cercle d'Economia aquest divendres, ha assegurat que el govern de Pere Aragonès "ha reactivat la tramitació administrativa d'instal·lacions d'energies renovables després de deu anys de paràlisi".

Per això, ha augurat un salt important en la generació de renovables després de xifrar en 2.100 megawatts de potència els autoritzats pel Govern en aquesta legislatura, respecte als nou que ha dit que es van autoritzar en la dècada anterior: "Hem començat a caminar. Ara toca córrer", ha dit.

"Estem lluny de complir amb els objectius europeus", ha advertit, i ha situat en un 10% la participació de les renovables en el consum brut final, mentre que el 2030 ha d'arribar al 34%.

EÒLICA MARINA

Mas ha defensat que "Catalunya també pot ser un territori capdavanter en eòlica marina"; ha apostat per tenir una infraestructura potent al servei de la transició energètica, i ha assenyalat la mobilitat com l'àmbit amb més camí per recórrer en renovables.

Ha qualificat d'indiscutible la necessitat de fer la transició energètica en un context de canvi climàtic amb "conseqüències inimaginables", i ha citat estudis que situen la península Ibèrica com el territori més perjudicat d'Europa.