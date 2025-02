Mas-Colell relaciona la quitança del FLA amb el finançament singular català

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de la Generalitat i catedràtic d'economia, Andreu Mas-Colell, ha relacionat la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) com a part d'un plantejament general que ha de venir del sistema de finançament singular per a Catalunya: És un "pagament a compte".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a TV3 recollida per Europa Press en la qual ha explicat que qualsevol sistema de finançament que impliqui més recursos per a Catalunya "ha d'implicar més recursos per a tothom".

"Ha d'implicar més recursos per a les necessitats de l'estat del benestar i per a les competències que exerceixen les autonomies. Jo crec que de l'ordre d'un 2% del PIB. I ja veiem ara que les primeres implementacions d'un model de finançament ja satisfan aquest principi", ha expressat.

Ha afegit que, quan s'apliqui la mesura, s'ha de pensar que els increments de recursos es distribueixin "d'una manera equitativa i d'una manera que no incrementi desigualtats" entre comunitats, sinó que les disminueixi i, sobre les crítiques del PP a la quitança del FLA, ho atribueix, textualment, a raons estrictament polítiques.

Quant al finançament singular per a Catalunya, ha expressat que li sembla un "avenç clar" i ha expressat que té dos aspectes: el flux, la quantitat total de diners que arriba a les diferents autonomies que està per determinar i el traspàs, la delegació de la gestió de l'impost de l'IRPF i del reforç de l'agència catalana, que, en les seves paraules, és un pas positiu.