Mas-Colell rebutja donar incentius a les empreses que van sortir de Catalunya

Prioritza avançar en "objectius concrets" en finançament autonòmic abans que reformar el model

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de la Generalitat i catedràtic d'economia Andreu Mas-Colell ha defensat que el retorn de les empreses que van traslladar la seva seu fora de Catalunya en el context del procés no ha de ser el centre dels esforços de les administracions i ha advertit: "Per descomptat, no els podem donar incentius econòmics".

"No tornaran, tothom se sent molt còmode on és", ha assegurat durant la seva intervenció en la presentació de la quarta edició del Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC).

Ha apostat per mantenir els centres de decisió de les empreses que hi ha mitjançant la creació de "condicions generals" que facin atractiu l'entorn català.

En aquesta línia, ha instat les administracions a fer "diplomàcia tranquil·la" i ha dit que no és --en les seves paraules-- gens partidari de l'estratègia de fer de la qüestió un cas jurídic, perquè hi veu un incentiu per desplaçar aquests nuclis a Madrid.

FINANÇAMENT AUTONÒMIC

L'exconseller ha optat per avançar en "objectius concrets" en matèria de finançament autonòmic per a Catalunya abans que reformar el model, i ha augurat que el més probable és que un nou model de finançament no produeixi més rendiments per a Catalunya que l'actual.

Tot i que ha descrit el vigent com un model d'inspiració federal dissenyat des de Catalunya, un de reformat estarà basat en un estudi de necessitats i comportarà la unificació d'estructures i això deterioraria els pressupostos catalans: "S'ha de fer igual l'educació aquí que en altres comunitats autònomes", ha augurat que passaria.

El secretari d'Afers Econòmics de la Generalitat, Miquel Puig, ha opinat que la reforma del model serà una de les prioritats del pròxim Govern: ha qualificat l'actual d'espoli i s'ha mostrat "relativament optimista respecte a que això es començarà a arreglar" amb consensos polítics.