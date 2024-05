Mas-Colell aposta per la col·laboració públic-privada per al desenvolupament de la UE

Diu que BioNTech va néixer "per traduir la ciència en acció"



BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de la Generalitat i catedràtic d'economia, Andreu Mas-Colell, ha optat aquest dijous per la col·laboració entre els ens públics i privats per al desenvolupament de la Unió Europea (UE).

Ho ha dit en la segona jornada de la 39a Reunió del Cercle d'Economia al Palau de Congressos de Catalunya, abans del lliurament del Premi Cercle d'Economia a la Construcció Europea als cofundadors de BioNTech, Ugur Sahin i Özlem Türeci, empresa que va desenvolupar el primer vaccí contra la covid-19.

Ha recordat que els últims guanyadors del premi eren "servidors públics": La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen (2022), i l'alcalde de Varsòvia, Rafal Trzaskowski (2023).

En aquest sentit, ha dit que la política i el servei públic han estat clau en el desenvolupament de la UE, però que ara és "hora d'anar més enllà".

"La política per si sola no farà més Europa. Per avançar cap a aquest objectiu, Europa també necessitarà insistir en un reforç extern", ha afegit.

PREMIATS

Mas-Colell ha celebrat la trajectòria de l'empresa BioNTech, que va ser fundada per científics i metges "per traduir la ciència en acció".

Per l'exconseller, si el 2020 els investigadors "van poder desenvolupar un projecte de la vacuna a la velocitat de la llum, no va ser només perquè tenien la ciència, sinó també perquè tenien l'instrument".