Mas-Colell alerta que reduir la jornada pot evitar una millora salarial "sostenible"

BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller de la Generalitat i catedràtic d'economia, Andreu Mas-Colell, ha alertat que reduir la jornada laboral pot provocar que "la millora del salari real per llei no sigui sostenible" i que la negociació col·lectiva s'endureixi.

Mas-Colell ha assenyalat que reduir la jornada laboral a 37,5 hores setmanals pot suposar un augment del salari real del 6,6% i que si la productivitat no augmenta, la patronal negociarà pujades salarials per sota de la inflació fins a absorbir-lo, en un article d'opinió a 'La Vanguardia' i recollit per Europa Press aquest dimarts.

"Si l'expectativa és d'estancament, potser hauries de preguntar als treballadors si prefereixen implantar les 37,5 hores --i acceptar en anys successius augments de salari per sota de la inflació, fins a erosionar el guany del 6,6% per hora--, o bé no modificar la jornada i mantenir l'actualització de preus per la inflació", ha dit.

Ha defensat que si s'aconsegueix que la productivitat a Espanya augmenti al ritme de la mitjana europea, l'economia es podrà permetre "un repartiment dels guanys que sigui equitatiu entre el capital i el treball" a través del diàleg social i la negociació col·lectiva.

Així mateix, ha assenyalat que d'aquesta manera serà el treballador el que "decideixi quant de la seva part es tradueix en increment d'ingressos i quant en reducció d'hores treballades".