Mas celebra que el Tribunal de Comptes posi fi a "una altra etapa de la repressió i la persecució"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha celebrat aquest dimecres que el Tribunal de Comptes posi fi a "una altra etapa de la repressió i la persecució" patida per moltes persones després que hagi decidit amnistiar els encausats per un presumpte desviament de fons per a l'1-O.
"Es tanca aquesta etapa malgrat les contínues estratègies de molts tribunals de l'Estat negant-se a aplicar, des de fa més de 2 anys, una llei aprovada pel parlament espanyol", ha lamentat en un comunicat en referència a la llei d'amnistia.
Segons Mas, les decisions del Tribunal de Comptes van afectar "moltes persones durant anys pel fet de defensar un projecte de país basat sempre en els valors democràtics i les majories parlamentàries".