Mas celebra l'arxivament de la trama russa del procés i critica un "dany i desprestigi irreparable"

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha celebrat aquest dimarts l'arxivament de la causa oberta sobre la presumpta trama russa del procés independentista, però ha criticat que la causa ha generat un "dany i desprestigi irreparable" a la justícia i a l'estat de dret.

"Aquesta resolució que ordena l'arxivament demostra que no és el mateix servir la justícia que servir-se de la justícia. Malauradament, hi ha jutges que se serveixen de la justícia per donar ales a les seves manies, idees polítiques o manies persecutòries. El jutge Aguirre sembla pertànyer a aquesta categoria", ha lamentat en un comunicat.

Mas ha dit sentir-se content i reconegut per la decisió judicial, alhora que s'ha mostrat preocupat per "la constatació de la impunitat, l'arbitrarietat i la manca d'ètica amb la qual actuen alguns representants de l'àmbit judicial".