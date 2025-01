Mas avisa el PSOE sobre el fallit decret ómnibus: la culpa sol anar a qui té "més poder"

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha avisat el PSOE que, en referència a la votació fallida del decret ómnibus, la culpa sol dirigir-se a qui té "més poder i més responsabilitat".

"Quan es produeix una fallida, com ha passat en aquesta ocasió, a l'inici apareixen molts culpables de la desfeta. Tanmateix, amb el pas del temps, la culpa tendeix a concentrar-se en aquell a qui si li atribueix més poder i més responsabilitat", ha dit en un article d'aquest dimarts a l''Ara' recollit per Europa Press.

Ha afirmat que no cal oblidar "una regla que gairebé no falla mai", que consisteix en què quan les coses van bé, el govern de torn pot ser premiat a les urnes, però quan van malament, segur que aquest serà, a judici seu, castigat, i ha advertit als socialistes que els estaria bé que no oblidessin aquesta premissa.

Sobre si veu futur a l'actual legislatura, ha expressat que aquesta depèn de si el govern central aprèn a governar en minoria, la qual cosa, en les seves paraules, representa actuar amb humilitat i complir els acords, "dues coses que no estan passant amb prou intensitat".

També ha condicionat el futur del Govern a la capacitat del PSOE de posar les bases per donar continuïtat a l'actual majoria en futures legislatures, atès que "si de veritat es vol impedir un futur govern del PP i Vox, el que cal és compartir un projecte de llarg abast entre els actuals integrants del pacte de legislatura ".