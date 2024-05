Mas atribueix a un "malentès procedimental" que el TEDH desestimés la demanda pel 9N

BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha atribuït a un "malentès procedimental entre la defensa i el tribunal" que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) hagi desestimat la seva demanda sobre la causa contra Espanya per la condemna del 9N.

En un comunicat aquest dijous, Mas ha assegurat que aquesta decisió "no crea un precedent respecte a causes que es puguin jutjar en un futur".

"Seria una oportunitat perduda si el meu fos l'únic cas, però n'hi ha hagut molts d'altres", ha afegit Mas, que ha recordat que en el TEDH hi ha altres demandes per l'1-O, per la qual cosa considera que les futures sentències poden ser diferents a la del 9N.

L'expresident ha sostingut que si s'hagués desestimat el fons de la seva demanda "sí que seria un toc d'alerta", però ha insistit que ha estat un malentès procedimental.

"Entenc que el fons queda preservat i el terreny queda obert per a futures resolucions", ha resolt.