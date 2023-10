Mas assegura que ell, Trias i Rosell van ser "escollits per començar" amb l''Operació Catalunya'

Inicia la nova temporada del seu videopodcast amb un episodi amb tots dos



BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat que ell, juntament amb el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona i exalcalde de la ciutat, Xavier Trias, i l'expresident del FC Barcelona, Sandro Rosell, van ser "escollits per començar tot això que després s'ha conegut com a 'Operació Catalunya'".

Ho ha dit en un episodi del seu videopodcast 'A favor de la política', que ha iniciat nova temporada aquest diumenge amb una conversa sobre l''Operació Catalunya' amb Trias i Rosell com a convidats.

Mas ha recordat que en aquell moment ell presidia la Generalitat; Trias era alcalde i Rosell era president del Barça: "Érem tres persones que teníem posicions molt rellevants al país, probablement les més rellevants des d'un punt de vista públic".

Trias ha afirmat que "això comença amb uns polítics corruptes que volen destruir un tipus de nacionalisme, que és el que en aquell dia representava Convergència i Convergència i Unió", i ha afegit que s'ha aconseguit perquè aquests partits han desaparegut.

L'exalcalde ha retret que ni ERC ni Junts no han pogut governar a Barcelona perquè l'exalcaldessa Ada Colau el 2019 i l'actual alcalde, Jaume Collboni, han pactat amb altres forces per "poder-se passejar per Espanya explicant que ells han frenat els independentistes".

VA SER UNA "CONJURACIÓ"

Rosell ha assegurat que el 2011 "hi havia tota una planificació per destruir Catalunya i per destruir les institucions i les persones que les representaven" i ho ha atribuït textualment a la corrupció de l'Estat.

Per ell, l''Operació Catalunya' va ser una "conjuració" entre policies, fiscals, jutges i part del sistema mediàtic i polític, i ha xifrat en 75 les inspeccions d'Hisenda que li han fet des del 2010, quan va ser triat president del Barça.