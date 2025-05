Mas apunta a una "confrontació directa" per minimitzar el discurs d'Aliança Catalana

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas ha apuntat a una "confrontació directa" amb l'objectiu de minimitzar el discurs d'Aliança Catalana, en comptes d'ignorar-lo.

Ho ha dit en una entrevista al 'Diari Ara' recollida per Europa Press aquest dissabte, en la qual ha assegurat que fins ara s'ha fet veure que aquest moviment no existeix: "No, aquesta gent existeix, algú els ha votat, per això existeixen en una democràcia. I els hem de posar davant del mirall".

Mas ha dit que Vox "no és bo" a Espanya i que, al seu judici, Aliança Catalana no ho serà a Catalunya, per la qual cosa ha afirmat que s'han de minimitzar aquests discursos.

"Crec que, fracassada la fórmula de la ignorància, s'ha d'anar a la fórmula de la confrontació democràtica, que significa exposar les idees davant de la gent i contrastar les possibles solucions", ha afegit.

A més, ha assegurat que la fórmula de pactar, tal com ho fa el PP amb Vox, tampoc és la bona: "Una cosa és confrontar-se sense negar el diàleg, una altra cosa és pactar".