Mas aposta per parlar amb l'extrema dreta per "confrontar models"

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha defensat parlar amb els partits d'extrema dreta per poder "confrontar models i despullar-los d'arguments", i ha afegit que la majoria dels seus arguments són falsos o irrealitzables.
"Parlar no vol dir posar-se d'acord, d'entrada, i seguir els postulats de l'extrema dreta", ha sostingut Mas en una entrevista aquest dimarts a Ràdio 4 i La 2Cat recollida per Europa Press.
En l'àmbit municipal, l'expresident ha defensat l'autonomia local a l'hora d'arribar a pactes i no ha rebutjat que Junts arribi a acords amb AC: "No crec que que hi hagi haver una instrucció general en aquest sentit".
"Jo he vist pactes als ajuntaments de tot tipus, he vist alcaldes de superesquerres votats per gent del PP, he vist tot el que vostè vulgui, a la inversa, i alcaldes del PP votats per gent d'esquerres", ha argumentat l'expresident.
També ha qualificat d'error associar els aldarulls de Barcelona amb l'augment de la immigració, ja que considera que és "estigmatitzar la immigració com a concepte", i ha afegit que la immigració com tal no és un problema, però genera tensions.