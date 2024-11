Mas anima Junts a recuperar el votant "orfe" de CiU, que creu que Illa intentarà atreure

Creu que la "confessió" de Pujol per l'operació Catalunya va propiciar la dissolució de CDC

BARCELONA, 19 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha animat Junts a recuperar el votant de l'antiga coalició de Convergència i Unió (CiU) que se sent "orfe" i que, a parer seu, mirarà d'atreure el PSC liderat pel president català, Salvador Illa.

Segons ha afirmat en una entrevista aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press, els juntaires són els que "més ben preparats" estan per atreure aquest votant, el qual creu que també va intentar atreure l'ERC liderada per l'expresident Pere Aragonès.

"Ara ho intentarà, d'una altra manera, el president Illa i no sabem si tirarà endavant o no, però qui millor pot tirar endavant per recuperar tota aquesta gent que es pot sentir òrfena si no és Junts", ha sostingut.

Sobre si Junts treballa en això, ha respost que tenint en compte algunes de les coses que veu que defensa el partit, sí que van en aquesta línia, i ha opinat que ara comencen a "posar més els punts sobre les is" en temes que, considera, els catalans necessiten poder sentir.

Per exemple, ha defensat que "cal tornar a parlar de manera normalitzada de com un país és capaç de progressar econòmicament", com també de les polítiques en matèria d'immigració, si bé sortint dels discursos moltes vegades xenòfobs simplistes, textualment.

PUJOL

Pel que fa a les declaracions al diari 'Ara' de l'expresident Jordi Pujol, en les quals va assegurar que ell no hauria dissolt Convergència, ha assenyalat que va ser la mateixa confessió de l'exlíder català propiciada, segons ell, per l'operació Catalunya, la que va motivar la desaparició del partit.

"Sense l'operació Catalunya, el president Pujol probablement aquesta confessió no l'hauria fet mai. I a partir d'aquí, aquella confessió va ser la que jo crec que va donar la via directa" per sacrificar l'eina que era el partit polític amb la finalitat de salvar el projecte convergent, en les seves paraules.

"PACTE FISCAL"

Sobre el finançament singular de Catalunya, pactat entre el PSC i ERC per investir Illa, ha assenyalat que "s'assembla molt, pràcticament és el mateix" que el pacte fiscal que va defensar durant la seva presidència de la Generalitat.

En aquest sentit, ha sostingut que tots dos plantejaments aposten per sortir del 'cafè per a tothom', que tots els impostos es gestionin des de la comunitat, i que el Parlament pugui incloure canvis significatius en la gestió dels impostos, ha explicat.