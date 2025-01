Mas agraeix que Pimec "ajudés al Govern" durant la crisi econòmica i l'època de retallades

BARCELONA 21 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mes ha agraït als representants de Pimec que la patronal ajudés al Govern que ell va encapçalar durant la crisi econòmica i l'època de retallades: "Us vull agrair de tot cor que ajudéssiu al Govern del país en aquells moments".

Ho ha dit aquest dimarts a la clausura del 50 aniversari de la patronal, en la qual també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president de Pimec, Antoni Cañete, el president d'honor de la patronal, Josep González; i els ex-presidents de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Carles Puigdemont --telemàtic--, Quim Torra i Pere Aragonès.

Mas ha ironitzat amb l'època difícil de l'economia durant la seva presidència: "Va ser una època molt plàcida, no passava pràcticament res, tot anava vent en popa, no hi havia problemes de cap tipus, no hi havia crisi econòmica, no hi havia polítiques d'austeritat, no hi havia retallades, no hi havia grans manifestacions sobiranistes a Catalunya, no hi havia majories absolutes de cap partit a Madrid".

Ha afirmat que l'empresa és a l'economia el que la família és a la societat, i ha reivindicat el concepte d'empresa quan "ha deixat d'estar de moda", perquè si no es cuida i no rep la consideració que ha de tenir, el país ho paga, en les seves paraules.

També ha valorat la dificultat del període en què va néixer l'entitat, entre la crisi del petroli de 1973 i la de 1979, ha recordat, i ha dit que aquesta iniciativa només podia néixer a Catalunya: "Era no només bressol, sinó també gresol del que havia de ser una iniciativa d'aquestes característiques", ha dit.