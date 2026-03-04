Mas afirma que Turull li va oferir ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha explicat aquest dimecres que el secretari general de Junts, Jordi Turull, en nom del president del partit, Carles Puigdemont, li va oferir fa pocs mesos "formalment" ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona en les eleccions municipals del 2027, i que ell ho va rebutjar.
En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, ha dit que Turull li va dir que si es repensés la decisió de no tornar a la primera línia política, a la direcció de Junts li faria il·lusió que ell fos el candidat i que "probablement hi hauria el consens suficient".
Ha argumentat que ho va rebutjar perquè no li fa il·lusió: "La meva resposta va ser molt ràpida: Moltes gràcies, però no. En aquest moment no vull tornar a la primera línia de la política".
Mas ha sostingut que la decisió de deixar la presidència de la Generalitat la va prendre ell i no la CUP, perquè es podria haver quedat quan es debatia si els anticapitalistes el tornarien a investir el 2016, i que va decidir apartar-se perquè el projecte del procés el superava a ell i al seu partit.
"Ara, passats 10 anys, podria tornar. I també dic que no", ha resolt.