Mas afirma que li va ser difícil deixar la primera línia política perquè llavors "no tocava"

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

L'ex-president de la Generalitat Artur Mas ha afirmat que per a ell va ser difícil fer un pas a un costat i no repetir com a president de la Generalitat, perquè "no tocava" i perquè li havia costat molt arribar a la presidència del Govern i va arribar en unes circumstàncies de crisi econòmica, en les seves paraules.

Així s'ha pronunciat aquest dimarts a l'acte 'De vocació, polític', juntament amb l'exlehendakari Iñigo Urkullu, organitzat per la Facultat de Filosofia de La Salle-URL i Cercle d'Infraestructures, moderat per l'exconseller de la Generalitat Santi Vila.

Preguntat per les claus d'un bon lideratge, Mas ha assegurat que per aconseguir-ho s'ha de tenir un projecte o idea clara, s'ha de saber escoltar, saber decidir i assumir les conseqüències de les decisions que es prenen: "I no tothom sap fer això", ha puntualitzat.

També ha sostingut que en política has de saber envoltar-te de gent bona i ha aconsellat "no tenir por" de les capacitats de la gent propera, després de recomanar als joves que es formen en política llegir, instruir-se i comparar entre diferents models.

VOCACIÓ POLÍTICA

A més, els ha animat a dedicar-se a la política si tenen vocació: "Et penedeixes més de no haver fet una cosa que volies fer i no fer-la, que de fer-la i que no et surti del tot bé", ha argumentat.

Sobre l'ús de les xarxes socials, ha sostingut que no són negatives per definició, però considera que hi ha "un problema d'educació general" en l'ús de les mateixes, pel que ha apostat per utilitzar-les des d'un criteri format i la ment oberta.

Ha relatat que, quan va arribar a president de la Generalitat, li van dir que s'havia d'obrir un compte de Twitter ja que fins i tot el Papa en tenia una, però ha explicat que ho va descartar: "Em vaig negar en rodó a fer política a través de 140 caràcters", ha conclòs.