Mas afirma que defensar el català és una qüestió d'actitud personal més que de lleis i diners

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha afirmat que la pèrdua de l'ús social del català no és només un problema de marcs legals o de diners, sinó una "qüestió d'actituds" individuals.

"Amb l'Estat espanyol no hi podem comptar" per a la diversitat lingüística, ha dit al seu pòdcast durant un diàleg amb el periodista Jofre Llombart, recollit per Europa Press aquest diumenge.

A més ha assegurat que, durant quatre dècades a la UE, "cap Govern espanyol" ha tingut la convicció ni la necessitat de defensar la realitat plurilingüística i pluricultural.

APAGADA DEL 28 D'ABRIL

Sobre l'apagada del 28 d'abril i les crítiques davant de l'actitud del president del Govern central, Pedro Sánchez, ha constatat la possibilitat que un govern "no ho tingui tot controlat d'entrada".

Considera que en aquests casos el governant ha de sortir i explicar el màxim possible sense causar danys innecessaris o irreversibles, encara que "trobar aquest equilibri és complicat".