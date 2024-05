En marxa la reunió per impulsar un pla de transport arran de la incidència de Rodalies

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

La reunió per impulsar un pla de transport aquest dilluns ha començat aquest diumenge cap a les 20.15 hores a la seu de la Conselleria de Territori de la Generalitat, arran de la incidència registrada a Rodalies provocada pel robatori de coure.

Hi participen una trentena de representants del Govern, l'Ajuntament de Barcelona, Adif i Renfe, i també hi ha responsables a Madrid connectats telemàticament, informen fonts pròximes a Europa Press.

Entre d'altres, assisteixen a la reunió el director de Rodalies, Antonio Carmona; el sotsdirector d'Operacions de xarxa convencional a Catalunya d'Adif, Alfonso Ruiz, i el sotsdirector de Circulació d'Adif, Antonio Prim.

Per part del Govern, hi ha el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Marc Sanglas, i el secretari general de Territori, Joan Jaume, i per part de l'Ajuntament de Barcelona, la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, i el de Seguretat, Albert Batlle.

També hi participen representants dels Mossos d'Esquadra, del vessant de la gestió de tràfic, i de la Guàrdia Urbana de Barcelona.