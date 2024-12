En marxa la reunió d'Illa i Marlaska en el marc de la Junta de Seguretat de Catalunya

El Ministeri i la Conselleria d'Interior neguen la cessió de competències als Mossos de ports i aeroports

BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, estan reunits aquest dijous a Barcelona en el marc de la Junta de Seguretat de Catalunya.

Tant el Ministeri d'Interior com el Departament d'Interior i Seguretat Pública de Catalunya han negat que un dels punts d'aquesta Junta sigui la negociació per a la cessió als Mossos d'Esquadra de les competències de protecció de les persones i béns i del manteniment de l'ordre públic als ports i aeroports de Catalunya.

En la reunió, que ha començat a les 9 del matí al Palau de la Generalitat, també hi participen per part del Govern central el secretari d'estat de Seguretat, Rafael Pérez; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; el director general de Coordinació i Estudis del ministeri, José Antonio Rodríguez, i el secretari general tècnic del departament, Juan Antonio Puigserver.

Per part del Govern de la Generalitat, hi assisteixen el secretari general del departament d'Interior, Tomás Carrión; el director general de la policia catalana, José Luís Trapero, i el cap de l'Assessoria Jurídica de la Direcció General de la Policia, Àlex Bas, i quan acabi la reunió el ministre i la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, compareixeran davant els mitjans.

LLUITA CONTRA LA MULTIREINCIDÈNCIA

La trobada entre el Govern central i la Generalitat es produeix després que, dimecres, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, presentessin un pla de xoc per lluitar contra la multireincidència després d'una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.

El pla estarà en marxa el primer trimestre del 2025 i preveu la creació de cinc jutjats nous a Barcelona --4 penals i un d'instrucció-- per combatre la multireincidència i reduir els terminis dels judicis ràpids i que la Guàrdia Urbana pugui accedir a una eina informàtica per saber si un detingut és multireincident o no en temps real i el jutjat on l'ha de dirigir.