Martinoli (Vueling) crida a no demonitzar l'aviació on "la descarbonització és possible"

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

La CEO de Vueling, Carolina Martinoli, ha criticat la demonització que veu en l'aviació, on ha assegurat que "la descarbonització és possible", i ha demanat polítiques per poder escalar en la disponibilitat de SAF (combustible d'aviació sostenible).

Martinoli ha participat en la taula rodona 'Els reptes de la sostenibilitat per a l'economia i l'empresa' en la segona jornada de la 39a Reunió del Cercle d'Economia al Palau de Congressos de Catalunya amb els CEO d'Emea de Grup Zurich, Alison Martin, i de Cellnex, Marco Patuano.

Ha assegurat que, per Vueling, la "descarbonització és un tema central i prioritari" i ha recordat que el grup al qual pertany aquesta aerolínia, IAG, va ser el primer a comprometre's el 2019 a arribar a emissions zero el 2050.

Així mateix, ha explicat que, el 2021, Vueling també es va comprometre a arribar a un 10% de l'ús de SAF el 2030, quatre punts per sobre del mandat europeu, i que en alguns vols ja s'ha arribat al 50%: "Hi ha un full de ruta. És possible la descarbonització de l'aviació", però ha avisat que és difícil i car, per la qual cosa ha demanat incentius a la utilització i, sobretot, a la producció.

"No ho podem fer sols. Necessitem polítiques orientades a que hi hagi disponibilitat de SAF perquè la transició ecològica és una oportunitat", ha dit la presidenta de Vueling, qui ha assegurat que la indústria dedicada a aquest combustible pot proporcionar 56.000 milions d'euros al PIB, segons un estudi elaborat amb Iberia.