Martínez rep de Campuzano una carpeta de Drets Socials que "serà or"

Campuzano assegura que hi ha molt de "curro" de les últimes setmanes



BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

La nova consellera de Drets Socials i Inclusió, Mónica Martínez Bravo, ha rebut aquest dilluns a la tarda la carpeta del departament, que assegura "serà or", de la mà del seu predecessor, el conseller sortint Carles Campuzano, amb qui ha formalitzat el traspàs i ha mantingut una reunió per treballar en el relleu de responsabilitats.

En un acte a la seu de la conselleria a Barcelona, Campuzano ha dit que hi ha molt de "curro" de les últimes setmanes al document que ha entregat a Martínez per al traspàs de les seves funcions.

Per la seva banda, Martínez ha agraït la feina feta pel seu predecessor per rellevar les responsabilitats del departament, i ha dit que la carpeta que rep "serà or".

Així mateix, Campuzano també li ha lliurat a Martínez una segona carpeta amb els detalls de les responsabilitats en Immigració, preparada per la fins ara consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

Aquest traspàs s'ha produït després de la presa de possessió aquest dilluns al matí de tots els consellers del nou Govern de Salvador Illa en un acte en el Palau de la Generalitat.