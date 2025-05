Martínez Bravo veu necessari duplicar les famílies d'acollida a Catalunya i arribar fins a les 1.400

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha afirmat aquest dimarts que veu necessari duplicar el nombre de famílies d'acollida a Catalunya per atendre menors amb tutela a càrrec de la Generalitat, que actualment són unes 700, i que l'objectiu és arribar a les 1.400.

"Si no recordo malament, hi ha com unes 700 famílies d'acollida i en necessitaríem moltes més. En necessitaríem 700 més, sobretot per poder-nos assegurar que no hi ha menors de 6 anys en centres, que seria un objectiu, un primer objectiu", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha afegit que hi ha "altres" modalitats d'acollida, com els pares de cap de setmana, i ha incidit que, textualment, estaria molt bé que la gent s'hi interessés.

EQUIPARACIÓ SALARIAL

Ha explicat que el Govern ha encarregat un estudi per veure, en les seves paraules, com de més baixos són els salaris del sector social en comparació amb altres àmbits, com la salut, i ha qualificat de "bretxa considerable" la distància.

Ha apuntat que té com a objectiu que al llarg d'aquest any es traci un "full de ruta" de com s'aniran incrementant els salaris per, segons ella, avançar cap a l'equiparació salarial.