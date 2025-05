Martínez Bravo veu "més difícil" que hi hagi casos d'abusos a menors tutelats amb la nova Dgaia

Aposta per un model de prestacions que el gestioni un algorisme, com "al Regne Unit"

BARCELONA, 27 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha afirmat aquest dimarts que "serà més difícil" que hi hagi casos d'abusos a menors tutelats amb la refundació de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) en la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i l'Adolescència (Dgppia) anunciada aquest dilluns.

"El que volem és reforçar tant la qualitat de l'atenció als centres com promoure que els menors estiguin ben atesos per les seves famílies. N'hi ha moltes que podrien redreçar la seva vida i fer-se càrrec dels seus fills amb més seguretat si es fa un treball comunitari i de suport psicològic", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press en preguntar-li sobre els presumptes abusos per part d'una xarxa a una nena a càrrec de la Dgaia.

Preguntada per si s'ha plantejat que sigui un jutge qui declari la situació de desemparament d'un nen, ha explicat que el model de desemparament, "que és estatal, és administratiu, no pas judicial" i que, amb el marc normatiu actual, a parer seu, es poden enfortir els drets dels nens i de les seves famílies en processos de desemparament.

Ha apuntat que es poden introduir la figura del mediador i dels comitès interdisciplinaris --entre l'administració, l'advocacia i fins i tot la judicatura-- per prendre decisions en "casos difícils".

Ha assegurat que en el 98% dels casos de desemparament que arriben a la via judicial els jutges confirmen que la decisió ha estat, textualment, correcta, però ha incidit que hi ha un 2% de casos en els quals el desemparament "potser no calia".

IRREGULARITATS EN LES PRESTACIONS

En referència a les presumptes irregularitats en les prestacions de la Dgaia que investiga l'Oficina Antifrau, ha explicat que encara hi ha contractes amb les dues fundacions investigades --la Fundació Resilis, i la UTE Mercè Fontanilles-Fundació Resilis-- i que són vigents fins al 31 de desembre d'aquest any.

Ha informat que s'haurà de definir una nova licitació enfocada en les "noves" funcions que tindran les entitats col·laboradores, segons ella, molt més centrades en l'assessorament, el seguiment i l'acompanyament dels joves i menys en l'àmbit de la gestió de prestacions.

Ha afirmat que la gestió de prestacions la pot fer un algorisme sense que una persona hagi de prendre la decisió: "Així funciona al Regne Unit".