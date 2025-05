Martínez Bravo veu una "excessiva externalització" en la Dgaia i demana consens per reformar-la

Defensa que les entitats poden fer una bona feina però que no han de gestionar les prestacions

BARCELONA, 21 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha afirmat aquest dimecres que hi ha hagut una "excessiva externalització" en alguns àmbits de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) i ha demanat consens als grups per reformar-la.

"Una part d'aquest canvi profund ha de ser part d'una reflexió sobre quins són els àmbits que correspon a cada espai. Sens dubte que existeixen alguns àmbits en els quals hi ha hagut una excessiva externalització. Per exemple, en el control de prestacions econòmiques", ha sostingut durant la sessió de control al Govern.

Ha defensat que hi ha àmbits que han de gestionar les administracions públiques perquè "a ningú no se li acudiria que una pensió de jubilació estigués gestionada per una entitat del tercer sector", però ha defensat la magnífica feina i el bon servei, en les seves paraules, que fan en altres àmbits.

"Les entitats poden dur a terme una magnífica feina en alguns àmbits com és l'acompanyament, ser a prop de les famílies i desenvolupar tota una tasca d'uns serveis centrats en les persones", ha afegit.

En resposta a la pregunta de la diputada de la CUP sobre la "mala gestió" d'algunes fundacions i les suposades irregularitats econòmiques, Martínez Bravo ha assegurat que tindran màxima transparència i estudiaran de manera exhaustiva totes aquestes qüestions.

FA UNA DÈCADA

En resposta a una pregunta de la portaveu adjunta del PP, Lorena Roldán, sobre aquesta mateixa qüestió i sobre el cas de la menor agredida sexualment, la consellera ha apuntat que les complicacions "no són de fa 4 dies" sinó de fa una dècada i ha demanat no instrumentalitzar el cas.

"Existeixen dues opcions per abordar els grans reptes que tenim com a país. Ho fem des del consens, des de la serenor, sumant entre els diferents grups polítics, o generant soroll, sembrant desconfiança, instrumentalitzant políticament", ha conclòs.