Martínez Bravo: "Ser consellera ha estat l'honor més gran de la meva vida"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera sortint de Drets Socials de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha assegurat aquest dilluns: "Ser consellera ha estat l'honor més gran de la meva vida. La vocació de servei públic i haver vist com es pot millorar la vida de la gent són una força que m'acompanyarà sempre".
En una anotació a les xarxes socials, Martínez Bravo ha assegurat que continuarà "amb la mateixa convicció, però des d'un àmbit diferent, contribuint des de la ciència econòmica i el debat de les idees".
"Gràcies, president (Salvador) Illa, per la confiança. Gràcies a tot l'equip, pel compromís i per haver caminat junts. I gràcies a tantes persones, ciutadans i entitats que m'han transmès el seu afecte i la seva força", ha assegurat.
Ha afirmat que se'n va "amb el cor ple, amb la il·lusió de saber que la Conselleria queda en les millors mans i amb més ganes que mai de seguir avançant per fer d'aquest món un lloc més just".
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha nomenat aquest dilluns el fins ara secretari general de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Raúl Moreno, com a nou conseller de Drets Socials en substitució de Martínez Bravo.