Martínez Bravo presentarà la setmana vinent un pla de transformació i "refundació" de la Dgaia

Apunta a l'anterior directora: "La informació sobre deficiències i dificultats en la gestió eren clares"

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat aquest dimarts que presentarà la setmana vinent un pla "de transformació integral i de refundació" de la Dgaia, després de les informacions sobre suposades irregularitats econòmiques i el cas de la menor agredida sexualment.

"Portem mesos treballant en aquest pla, els últims dos mesos de manera molt més intensiva i hem pogut fer avenços més importants. I els anuncio que la setmana vinent podrem comunicar aquest pla de transformació", ha dit durant una intervenció al Parlament en resposta a una interpel·lació de la diputada de Junts Ennatu Domingo sobre la gestió de la conselleria.

La consellera ha explicat que el pla "farà pivotar tota l'organització cap a la prevenció" dels maltractaments i abusos en la infància, i cap a la prevenció del desemparament, augmentant el treball intensiu amb les famílies.

Ha avançat que redimensionaran els equips i la "tecnificació dels perfils" per millorar la gestió i buscar la màxima qualitat en l'atenció als nens tutelats i extutelats, i que inclouran les recomanacions d'entitats i experts, de la Sindicatura de Greuges i de la Sindicatura de Comptes.

"El diagnòstic i el que ha de fer-se tristament està molt clar. Existeix un ampli consens en les entitats, en els treballadors de la Dgaia, en les entitats del tercer sector, en els col·legis professionals, en els informes de la Sindicatura de Greuges, en els informes de la Sindicatura de Comptes", ha expressat.

CANVIS A LA DIRECCIÓ

La diputada Domingo ha criticat que Martínez Bravo hagi evitat donar explicacions sobre el cas al Parlament quan les havia demanat el seu grup abans de la transcendència del cas dels abusos, i li ha exigit conèixer els motius de la destitució de l'anterior directora, Isabel Carrasco, nomenada a l'inici de la legislatura.

Ha demanat no buscar culpables i ha advocat per buscar solucions, tot i que ha lamentat que el Govern no hagi abordat la situació fins ara: "Ha estat necessari que un cas de violacions molt greu arribés als mitjans de comunicació perquè vostès i els seus socis de govern registressin una comissió d'investigació, tal com havíem demanat nosaltres".

Sobre el relleu de Carrasco, Martínez Bravo ha sostingut que després del primer relleu --el d'Ester Cabanes-- van veure que "no era suficient" i que necessitaven un lideratge reformat i alienat amb l'encàrrec d'una transformació integral.

MENOR ABUSADA

Respecte al cas de la menor abusada, ha mostrat la seva consternació pels fets succeïts entre 2021 i 2022 que, al seu parer, acrediten que "va haver-hi deficiències importants en el sistema de protecció a la infància".

"Arribarem fins al final per esclarir tots els fets i perquè caigui tot el pes de la llei sobre els culpables d'aquests fets tan execrables. Tampoc descansarem fins a revisar i depurar els protocols per garantir que fets com aquests no es tornin a repetir mai més", ha garantit.

IRREGULARITATS

Sobre les presumptes irregularitats en la gestió, ha dit ser conscient dels diferents informes que assenyalen "greus deficiències en la gestió i casos de presumptes irregularitats durant els últims anys", fet que mereix una reflexió a fons i mesures contundents, en les seves paraules.

No obstant això, ha apuntat a l'anterior direcció: "Va estar sis anys en el càrrec quan la informació sobre deficiències i dificultats en la gestió eren clares. Cap dels dos anteriors consellers va fer canvis en el lideratge de la Dgaia".