Martínez Bravo sobre els Mossos a les escoles: "S'està estigmatitzant" el que es pensa que és un mosso

BARCELONA 28 abr. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha negat aquest dimarts que s'estigmatitzin les escoles per la prova pilot de posar agents dels Mossos d'Esquadra en alguns centres educatius catalans: "El que s'està estigmatitzant és el que pensem que és un mosso".
"Qualsevol iniciativa que vulgui veure com millorar la situació d'alguns centres és positiva", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha defensat que hi ha un component social "molt important" en mediació que fan els agents i ha defensat que les proves pilot, projectes que veu com experimentals, són la manera que té el Govern de provar coses diferents perquè hi hagi resultats diferents.
REGULARITZACIÓ DE MIGRANTS
Preguntada pel procés de regularització de migrants, ha expressat que s'està gestionant de la millor manera possible perquè el volum de tramitacions és "molt gran" i que la Generalitat hauria volgut tenir més temps per planificar-ho i tenir tot el procés organitzat.
Ha apuntat que els ajuntaments estan executant una fase "molt important", que és l'informe de vulnerabilitat i l'informe del document d'empadronament, i que, alhora, s'ha entrat en una segona fase que consisteix a disposar de prou dispositius que segellin que el tràmit ha entrat en la regularització.