Martínez Bravo defensa apostar pels sectors industrials que més "comparteixen els beneficis"

Kike Rincón - Europa Press
Aposta perquè l'esquerra redundi en "l'escolta activa amb la classe treballadora"
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 (EUROPA PRESS)
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defensat que les polítiques públiques apostin per una política industrial que fomenti els sectors econòmics que generin menys externalitats negatives en termes climàtics o econòmics i que a més siguin els que més "comparteixen els beneficis i la prosperitat que generen".
Durant la Global Progressive Mobilisation (GPM) a Fira de Barcelona Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat, ha defensat aquest dissabte ser "valent per reconèixer" que la prosperitat econòmica a prioritzar és la que arriba a tota la societat.
"Si la prosperitat que es genera no és compartida, no ens interessa. Això no és el mateix que dir que s'advoca per un decreixement. No. Tota prosperitat és molt benvinguda, però la que només beneficia uns pocs és una prosperitat que potser no és tan desitjable", ha afirmat.
Ha defensat, des de l'esquerra, redundar en la "connexió i l'escolta activa amb la classe treballadora" i la classe mitjana treballadora, per saber els seus interessos i preocupacions, i reforçar la pedagogia que fa en la implementació de les polítiques progressistes.
CONTRA EL CONSENS NEOLIBERAL
La consellera ha dit que el consens econòmic neoliberal ha canviat, i s'ha demostrat manifestament fals, i que és una idea que Catalunya i Espanya han assumit i són "els alumnes més avantatjats en aquesta reflexió" per les seves polítiques.
Ha afegit que "es pot fomentar el creixement econòmic, però amb unes reformes i uns compromisos addicionals perquè aquesta prosperitat pot ser compartida", i que és el que impulsen des del Govern.