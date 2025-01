Martínez Bravo critica que hi hagi bebès en els centres d'acollida: "No és acceptable"

BARCELONA 20 gen. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha criticat que hi hagi bebès en els centres d'acollia perquè no és, a judici seu, acceptable: "No és acceptable que hi hagi bebès en centres. Tenim 280 menors de sis anys als centres, i això no és acceptable".

Ho ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a l''Ara' recollida per Europa Press, on se li ha preguntat per si està aconseguint trobar famílies d'acollida als infants tutelats, al que ha expressat que ha notat cert increment d'interès de famílies, però que el problema no se solucionarà, en les seves paraules, en sis mesos.

Preguntada per d'on es traurà més personal que s'ocupi de les futures places necessitades en les residències de gent gran, ha afirmat que la seva conselleria té en marxa un plantejament d'equiparació salarial de millora de les condicions a tot el personal, amb el qual esperen que faci que "més persones treballin en residències com a opció viable i atractiva per a la seva trajectòria".

Ha afegit que en aquest projecte d'equiparació salarial també tenen un objectiu de reformular la trajectòria i carrera professional d'aquestes persones, per tal "que no ho vegin com una mica d'uns mesos mentre busquen una altra cosa", sinó un espai on, textualment, creixin, progressin, tenir cada vegada més punts i tota una trajectòria.

Respecte a com espera retallar les llistes per a residències, ha indicat que és "fonamental" tenir més places concertades.