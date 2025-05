Martínez Bravo al·lega que no va ser informada dels abusos a la menor tutelada

BARCELONA 16 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha al·legat que quan va accedir al càrrec no li van fer un "relat dels fets" sobre el cas dels presumptes abusos per part d'una xarxa de pederàstia a una nena de 12 anys a càrrec de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia).

"Això són uns fets que van tenir lloc el 2020, 2021 i 2022, i que afortunadament, quan jo entro en el Govern, aquesta menor ja no hi era, amb la cautela que no tenim tota la informació, però tot sembla indicar que no està en una situació de desprotecció", ha dit en una entrevista aquest divendres a TV3 recollida per Europa Press i, en preguntar-li quan es va assabentar dels fets, ha asseverat que recentment, textualment.

Ha afirmat que la informació que es fa en un traspàs de govern està encaminada a millorar els processos per prevenir que coses, en les seves paraules, horribles continuin passant i que aquesta no es fa en funció de casos concrets per donar un seguiment, "quan ja estan judicialitzats i la judicatura ja està fent qüestions de protecció".

Preguntada per si no hi ha hagut cap expedient obert per aquests motius per cap dels seus antecessors a la Consellería, ha expressat que no en té "constància", tot i que tampoc pot, textualment, descartar-ho.

Ha assegurat que existeixen "molts" nens i nenes que han patit violència sexual en l'entorn de menors tutelats i sota protecció de la Dgaia, però que, al seu parer, la immensa majoria d'aquests casos han estat en l'etapa anterior a haver estat tutelats o guardats per la Dgaia.

"Els casos en els quals es produeixen abusos durant l'etapa sota protecció de la Dgaia són mínims", ha puntualitzat.