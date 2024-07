Martina Puigvert (Les Cols) participa en la iniciativa 'Torres 20 The Art of Pairing'

GIRONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

Torres Brandy i la cuinera Martina Puigvert han col·laborat en l'experiència 'Torres 20 The Art of Pairing', que vol "crear compartir i gaudir d'harmonies atrevides que obren la porta a noves maneres d'entendre el maridatge", ha informat el celler en un comunicat aquest dijous.

Puigvert ha dissenyat un menú degustació amb productes procedents del seu hort, el galliner i el paisatge de la Garrotxa (Girona), a més del brandy Torres 20.

La cuinera ha explicat que la seva cuina té en compte la sostenibilitat i el respecte per la terra i les tradicions, la qual cosa ha dit que l'"uneix amb Torres".

La proposta de maridatge es podrà "gaudir parcialment" durant el mes de juliol al restaurant Les Cols, i inclou diferents plats que es combinen amb Torres 20.

La iniciativa 'Torres 20 The Art of Pairing' va néixer el 2022 per "mostrar la versatilitat del brandy en cocteleria i la seva afinitat amb l'alta cuina", i crear propostes a càrrec de joves xefs amb ganes d'innovar.