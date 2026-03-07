Martín (PP) afirma que a Catalunya s'han aplicat "les pitjors mesures populistes" d'habitatge

Critica que intervenir el mercat ha trencat l'"equilibri natural entre propietari i inquilí"
BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -
La coordinadora nacional d'Habitatge del PP, Paloma Martín, ha afirmat que a Catalunya s'han aplicat "les pitjors mesures populistes" en matèria d'habitatge que després s'han exportat a la resta d'Espanya.
Durant una jornada sobre habitatge organitzat pel partit a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en la qual també ha participat el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, Martín ha assegurat que Catalunya ha estat utilitzada com a "laboratori" en polítiques d'habitatge i ha criticat les mesures impulsades pel president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni i l'exalcaldesa Ada Colau que, diu, estan tenint els pitjors resultats.
A més, ha criticat la proposta de limitació de compres especulatives d'habitatge pactat pel Govern i els Comuns: "Ja n'hi ha prou, perquè això és populisme, que acaben pagant les classes de rendes mitjanes i baixes. Catalunya és la primera a cometre tots els errors possibles i, per tant, quan analitzem és la primera en enfonsament de l'oferta i és la primera en ocupació", ha sostingut.
CRÍTIQUES A SÁNCHEZ
Així mateix, ha assenyalat al president del Govern, Pedro Sánchez, del que ha dit que "ha tingut l'escassa habilitat de fer que el problema de l'habitatge s'hagi convertit en la primera preocupació dels espanyols" i ha assegurat que la regulació establerta pel Govern ha enfonsat l'oferta.
Segons Martín des de l'aplicació de la llei d'habitatge el 2023 els preus han augmentat entre un 7% i un 12% anualment: "És clar que la intervenció del mercat mai funciona, que és una pèssima idea. El que ha fet ha estat enfrontar als propietaris i inquilins, ha trencat l'equilibri natural entre propietari i inquilí, la confiança mútua", ha sentenciat.
PROPOSTES DEL PP
D'altra banda, s'ha referit a les propostes del seu partit sobre aquest tema i ha explicat que proposen "obrir un període d'excepcionalitat de 48 mesos" perquè si hi ha un nou desenvolupament urbanístic per a habitatge sigui possible fer-ho transformant un sòl rústic en edificis llests per lliurar les claus en 48 mesos.
També ha defensat reduir la fiscalitat i ha remarcat que el PP està impulsant en totes les comunitats autònomes la reducció al 4% de l'impost de transmissions patrimonials i la reducció de l'IVA per a rehabilitació d'habitatges, a més de bonificacions del 100% en l'impost de donacions i successions per a familiars fins al tercer grau.