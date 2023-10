Martín Blanco veu "impossible" que el PP s'abstingui per investir Pedro Sánchez

Reyes (PP): "Mentre Pedro Sánchez és el poli bo, Salvador Illa juga a Catalunya a ser el poli dolent"



BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP al Congrés per Barcelona Nacho Martín Blanco ha sostingut que "la situació fa impossible qualsevol possibilitat" que el PP es pugui abstenir en una eventual investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, ja que és el PP qui ha guanyat les eleccions.

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa a la seu del partit a Barcelona en relació amb les declaracions que va fer dijous en una entrevista de TV3, en què va respondre "ja veurem" preguntat expressament per si descarta l'abstenció del PP en una investidura de Sánchez.

"El que vaig fer bàsicament va ser un exercici de prudència i dir que ja es parlaria del que calgués parlar un cop hagués passat la investidura d'Alberto Núñez Feijóo", ha explicat el diputat, que també ha assegurat que va parlar amb el líder del PP l'endemà.

A més a més, ha dit que una altra de les raons per les quals els populars no s'han d'abstenir és que el PP ja ha demanat a Sánchez que presti els seus vots o s'abstingui, en les seves paraules, per investir Feijóo, i Sánchez ha mostrat "un sectarisme sense precedents".

Per Martín Blanco, la investidura de Feijóo "no va resultar reeixida en termes de vots, però sí un encert en termes d'opinió pública" i ha afirmat que va quedar clar, a parer seu, quin partit té un projecte per al conjunt d'Espanya.

Ha criticat que Pedro Sánchez "està disposat a qualsevol cosa" per aconseguir ser investit, fins i tot, segons ell, a concedir un referèndum de secessió camuflant-lo.

NEGOCIACIONS

Per la seva banda, el president del PP de Barcelona, Manu Reyes, ha lamentat en la mateixa roda de premsa que "mentre Pedro Sánchez és el poli bo, Salvador Illa juga a Catalunya a ser el poli dolent".

En aquest sentit, ha assenyalat que mentre el PSC votava en contra de l'amnistia al Parlament en el debat de política general, els seus companys del PSOE s'asseuen a negociar amb ERC i Junts, segons ell.

Així mateix, el líder provincial del PP ha assegurat que els actes de commemoració del sisè aniversari de l'1-O de diumenge "van passar sense pena ni glòria", tot i que creu que l'independentisme es veu reforçat gràcies a Sánchez.

MANIFESTACIÓ CONTRA L'AMNISTIA

Tant Reyes com Martín Blanco han fet una crida a la manifestació contra l'amnistia convocada per Societat Civil Catalana (SCC) diumenge que ve 8 d'octubre a Barcelona, i hi ha confirmat la presència de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i, preguntat per si Feijóo hi participarà, ha afirmat que hi haurà "presència al més alt nivell" del PP.

Preguntat per si se sentiria incòmode manifestant-se al costat dels dirigents de Vox, Martín Blanco ha assegurat que no: "No som qui per dir qui pot anar a una manifestació o no. No ens sentim incòmodes".