Martín Blanco qualifica de "disbarat" sospitar que el PP estava informat de la investigació sobre el PSOE

Defensa que Aznar "és una persona compromesa amb la democràcia"
BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -
El diputat del PP al Congrés per Barcelona Nacho Martín Blanco ha afirmat que li sembla "un disbarat que algú pugui pretendre que el PP està darrere" les informacions sobre la investigació judicial sobre el PSOE.
"Aquesta sospita que alguns polítics i alguns dels seus altaveus estan posant sobre la taula que el PP està darrere les investigacions policials i judicials és perillosíssima per a la democràcia", ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dijous recollida per Europa Press.
Martín Blanco ha qualificat de molt preocupant que es pugui pensar que el PP ha impulsat una conspiració contra els socialistes i "que tots aquests casos de corrupció, en realitat, tenen una intencionalitat política", i ha apuntat que el substantiu és la magnitud i la transcendència de les acusacions.
Preguntat per la petició de l'expresident del Govern espanyol José María Aznar de 'qui pugui fer, que faci', el diputat ha afirmat que es refereix a "que la premsa actuï, que la premsa denunciï els presumptes delictes del Govern central, que l'oposició faci una oposició dura, ferma, contra un govern que està absolutament aguaitat per la corrupció".
"Sobretot, que les institucions de l'Estat encarregades de perseguir els delictes facin la seva feina. Que els jutges puguin actuar amb llibertat i que puguin perseguir els delictes del Govern central", ha afegit.
En aquest sentit, ha subratllat que no creu "que ningú pugui sostenir, amb un mínim de racionalitat, que el senyor Aznar no és una persona compromesa amb la democràcia".
MOCIÓ DE CENSURA
Preguntat per la possibilitat que el PP presenti una moció de censura contra el president Pedro Sánchez, ha dit que no li correspon a ell determinar si s'ha d'impulsar o no, però ha assegurat que la posició del president popular Alberto Núñez Feijóo "és bastant raonable".
"És a dir, si no donen els números, no presentaré una moció de censura, perquè ni Junts, ni el PNB ni altres formacions han manifestat la voluntat de fer costat a una moció d'aquestes característiques", i ha apuntat a l'existència de sectarisme en l'àmbit polític.