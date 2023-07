Martín Blanco (PP) sobre Vox: "No els catalogaria com a partit d'extrema dreta"

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PP per Barcelona a les eleccions generals, Nacho Martín Blanco, ha afirmat sobre Vox que "no els catalogaria com a partit d'extrema dreta".

"Jo no faig equidistància entre Bildu i Vox. Bildu no té cap precedent a la resta d'Europa", ha assenyalat en una entrevista de 'Nació Digital' d'aquest dimecres recollida per Europa Press.

Preguntat per si li sembla més greu pactar amb Bildu per incrementar el salari mínim o fer-ho amb Vox per blanquejar la violència de gènere, ha respost: "Sempre m'ho semblarà".

"Em sento més a prop de Santiago Abascal que d'Arnaldo Otegi. Entenc la política com la capacitat d'arribar a acords", ha defensat.

També ha afirmat que no té "cap interès" en la detenció de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i ha considerat que seria desitjable que tornés i es posés a disposició de la justícia, en les seves paraules.