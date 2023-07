Martín Blanco (PP) veu Vox "molt allunyat" de plantejaments com els de Bildu

Demana a Sánchez que deixi governar la llista més votada "si tanta por té dels acords als quals pot arribar el PP"



BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

El cap de llista del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha assegurat que no es pot comparar Bildu amb ERC ni amb Vox i, a més, ha sostingut que "Vox està molt allunyat de plantejaments com els de Bildu".

Ho ha dit aquest dimarts en una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies (CA), en la qual ha sostingut que a Europa no hi ha res comparable a Bildu: "No és que faci equidistància entre Bildu i Vox, no ho faig, evidentment; a mi em sembla que el més abjecte que hi ha en el món polític espanyol és un partit com Bildu".

Martín Blanco també ha criticat els pactes entre el Govern central i ERC perquè, a parer seu, "posar Espanya en mans d'ERC en molts moments" el que comporta és no mirar per l'interès general.

Ha sostingut que partits com ERC han demostrat que estan disposats a infringir la Constitució, segons ell, i que, en canvi, Vox "té una visió en molts aspectes discutible però no ha fet cap actuació que vagi en contra de l'ordenament jurídic".

PACTES PP I VOX

Preguntat pels pactes que el PP ha aconseguit amb Vox en alguns ajuntaments i comunitats autònomes, el candidat ha assegurat que la premissa del seu partit per a qualsevol acord és "la defensa de la Constitució i de tots els seus articles".

"Crec que si Vox insisteix en l'eliminació de l'Estat de les Autonomies nosaltres no hi serem", ha sostingut Martín Blanco, que ha defensat la voluntat del candidat a la presidència del PP, Alberto Núñez-Feijóo, d'arribar a consensos de país.

Ha reiterat que el PP és un partit autonomista i que "és impossible que el PP arribi a un acord que posi en dubte l'Estat de les Autonomies", i ha reiterat la voluntat de reforçar la interlocució entre Catalunya i el Govern d'Espanya.

Així mateix, també ha assegurat que la violència masclista i els discursos d'odi són "bases fonamentals" per als acords amb el PP.

PRESIDÈNCIA PER A LA LLISTA MÉS VOTADA

Martín Blanco ha instat Pedro Sánchez a deixar governar la llista més votada "si tanta por té dels acords als quals pot arribar el PP després" de les eleccions, en referència a la proposta que va oferir Feijóo a Sánchez durant el debat cara a cara dilluns a la nit.

El cap de llista popular per Barcelona ha assegurat a més que "és evident que la tendència al sistema bipartidista a Espanya genera estabilitat".

"Hi ha dos partits estratègics i em sembla que és desitjable per a Espanya que aquests dos partits estiguin alineats en les polítiques d'estat", ha afegit Martín Blanco, que ha assegurat que no veuria amb mals ulls que els resultats del PP i el PSOE consolidessin el bipartidisme, en les seves paraules.

Finalment, ha posat en valor la "serenor i esperit constructiu" que creu que va demostrar Feijóo durant el cara a cara amb Sánchez i ha criticat que el president del Govern central i candidat del PSOE es va mostrar --textualment-- nerviós i agressiu.