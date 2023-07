Martín Blanco (PP) veu "probable" que un govern del PP pugui reactivar l'independentisme

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP per Barcelona a les eleccions generals, Nacho Martín Blanco, ha afirmat que veu "probable" que un govern del seu partit pugui reactivar l'independentisme.

En una entrevista a 'El Periódico' d'aquest dilluns recollida per Europa Press, ha acusat el PSOE d'assenyalar el PP com l'"enemic" de Catalunya i de crear --textualment- el brou de cultiu que va donar origen a l'1-O.

Martín Blanco ha sostingut que la taula de diàleg no li sembla "la manera de relacionar-se" perquè ja hi ha prou fòrums multilaterals i bilaterals, i ha dit que, en les seves paraules, és un compromís del PP impulsar un nou model de finançament per a totes les autonomies.

BILINGÜISME I RODALIES

En una altra entrevista d'aquest dilluns a 'El Nacional' recollida per Europa Press, el candidat popular ha afirmat que no troba "especialment raonable la pretensió de viure les 24 hores del dia" en català o en castellà.

Sobre Rodalies, ha dit que no creu que sigui "una qüestió de competències, sinó de competència, de fer un millor govern" i ha afirmat que --textualment-- el més previsible és que el PP no estigui per la tasca de transferir la competència a Rodalies si governa.