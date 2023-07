Martín Blanco (PP) veu "gairebé pornogràfic" anunciar l'acord de la B-40 dies abans del 23J

Defensa l'"esperit" del suport del PP a Collboni per a la negociació de la Diputació de Barcelona

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP per Barcelona al Congrés, Nacho Martín Blanco, ha qualificat de "gairebé pornogràfic" que el Govern central i la Generalitat anunciïn l'acord sobre el traçat de la B-40 a pocs dies de les eleccions generals del 23 de juliol.

Ho ha dit aquest dilluns en una entrevista d'Europa Press, després de saber-se diumenge que l'executiu espanyol i el Govern preveuen signar aquesta setmana i abans que comenci la campanya electoral un acord sobre el traçat de la també coneguda com ronda Nord.

"Forma part d'aquesta política al meu parer frívola i una mica cínica del partit del socialistes, que està fent anuncis que tenen molt a veure amb una manera de fer política en clau populista", ha criticat el també exportaveu de Cs al Parlament.

Martín Blanco, que ha assenyalat que l'acord estava en agenda i que el PP és partidari de la B-40, ha afegit que "el PP farà tot el possible per assegurar el desenvolupament econòmic, social i cultural de Catalunya".

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Preguntat per les negociacions sobre la Diputació de Barcelona i si considera que el PP hauria de facilitar una presidència socialista per evitar que hi governin els independentistes, ha defensat que "el PP s'hauria de regir pel mateix principi que s'ha regit a l'Ajuntament de Barcelona", on va donar suport a la investidura de Jaume Collboni (PSC).

Considera que aquest principi és el de l'interès general i el d'evitar que governin "partits que només pensen en deliris identitaris i tenen la voluntat de trencar relacions entre Catalunya i la resta d'Espanya amb una actitud maximalista i rupturista".

"El principi que ha prevalgut a Barcelona ha de ser el que prevalgui en qualsevol possibilitat que el PP sigui determinant" a la Diputació, ha afegit Martín Blanco, que ha assegurat que no sap en quin punt es troben les converses sobre la institució supramunicipal.

Sobre si el PP faria costat als socialistes sense negociar, ha replicat que "el que no pot pretendre ningú és que un partit en creixement i que ha tingut un magnífic resultat a Barcelona i la seva província com és el PP faci de comparsa de partits que han estat degradant la vida pública", com creu que són els comuns i el PSC.

Ha assegurat que sempre s'estimarà més una administració governada pels socialistes que pels independentistes, i ha remarcat: "No estic en disposició de dir si hem de fer exactament el mateix que es va fer a Barcelona, però sí de dir que l'esperit que va presidir aquell acord ha de presidir les negociacions" sobre la Diputació, per a la qual el PSC preveu proposar com a presidenta l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret.