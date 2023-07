Martín Blanco (PP) veu contradiccions entre els socialistes per tenir "projectets" territorials

Defensa mantenir un mateix discurs davant la previsió de recórrer al TC contra la llei de sequera



BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha assegurat aquest dilluns que hi ha contradiccions dins els socialistes perquè mantenen "projectets" en funció del territori, després que la Generalitat ha assegurat que el Govern central preveu recórrer al Tribunal Constitucional (TC) contra la llei de sequera, que compta amb el suport del PSC-Units.

"El PSOE ha demostrat no tenir un projecte per a Espanya. Tenir projectets per a diferents entitats territorials, bé siguin a municipis o a diferents comunitats que, per a la resta d'Espanya, genera distorsions importants", ha dit en unes declaracions a Viladecans (Barcelona).

Martín Blanco ha sostingut que "són contradiccions que sovint es produeixen entre el PSC i el PSOE", abans de destacar la importància de mantenir la unitat d'acció i de discurs, i ha assegurat que el PP és un partit fiable i sòlid amb un projecte comú per al conjunt d'Espanya, en les seves paraules.

"No hi pot haver aquestes contradiccions entre un projecte autonòmic i el projecte nacional", ha afegit Martín Blanco, que ha cridat a votar el PP als votants de centre, centredreta i també centreesquerra que, textualment, vulguin girar full del 'sanchisme'.

Ha defensat "escapar de la lògica dels blocs i dels bloquejos" i, preguntat per si pactaria amb Vox, ha rebutjat plantejar escenaris que no siguin una majoria per al PP, bé sigui una majoria absoluta o una de suficient que els permeti governar.