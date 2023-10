Martín Blanco (PP) troba "una falta de respecte enorme" que Aragonès se'n vagi del Senat després d'intervenir-hi

BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP al Congrés i cap de llista del PP per Barcelona en les últimes eleccions generals, Nacho Martín Blanco, ha assegurat que considera "una falta de respecte enorme" que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se'n vagi del Senat després d'intervenir-hi aquest dijous i no escolti els presidents autonòmics del PP.

"És certament lamentable que el president de la Generalitat vulgui que se l'escolti i no tingui cap mena d'interès a escoltar el que li puguin dir sobre la qüestió de l'amnistia", ha sostingut aquest dijous en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Així, Martín Blanco ha afirmat que els altres presidents autonòmics que intervindran aquest dijous al Senat, del PP, "mereixen tant de respecte" com Aragonès.

El PP ha convocat la Comissió de les Comunitats Autònomes al Senat per escenificar el rebuig a l'amnistia amb la intervenció de tots els seus presidents autonòmics en aquest fòrum, al qual no assistirà ni el govern de Pedro Sánchez ni els barons del PSOE.

Preguntat per l'acte del PP contra l'amnistia el cap de setmana vinent, el diputat ha assegurat que encara no sap si hi assistirà però ha reivindicat que és "molt adequat i molt oportú continuar reivindicant la defensa de la igualtat" en contra d'una eventual amnistia.