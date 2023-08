Martín Blanco (PP) sosté que no descarten el vot de CC encara que no ho dóna per assegurat

BARCELONA, 17 ago. (EUROPA PRESS) -

El diputat del PP per Barcelona Nacho Martín Blanco ha sostingut que no descarten el vot de Coalició Canària (CC) perquè la candidata 'popular' Cuca Gamarra sigui elegida presidenta del Congrés, encara que no ho dona per assegurat.

"No està assegurada, però és una possibilitat de la qual s'ha parlat", ha afirmat en una entrevista de Tv3 recollida per Europa Press, en la qual també ha dit que volen ser generosos amb CC des de la responsabilitat, en les seves paraules.

Així mateix, ha assenyalat que la situació és molt complicada perquè la "imprevisibilitat" de Junts fa difícil fer pronòstics, al seu judici.