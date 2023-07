Martín Blanco (PP) situa la reforma de la llei de finançament de les comunitats com una "prioritat"

Acusa Abascal d'"amenaçar amb mesures dràstiques" a Catalunya



BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PP al Congrés per Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha situat aquest dimecres la reforma de la llei de finançament de les comunitats autònomes com una "prioritat" per al pròxim Govern central si governa el PP.

"Una reforma de la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes que sigui justa per al conjunt de les comunitats autònomes i sobretot que garanteixi la igualtat d'oportunitats entre els ciutadans espanyols", ha sostingut en una roda de premsa a l'Agència EFE.

El candidat ha assegurat que tant el candidat del PP a la presidència del Govern central, Alberto Núñez Feijóo, com ell mateix són convençuts de l'autonomisme, i ha dit que "la prioritat és que les comunitats autònomes tinguin un paper fonamental en l'Espanya del futur".

SANTIAGO ABASCAL

Preguntat per les declaracions del candidat de Vox a la presidència del Govern central, Santiago Abascal, que dimarts va augurar en un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press que espera situacions pitjors que el 2017 a Catalunya si el seu partit i el PP governen en coalició després de les eleccions del 23 de juliol, Martín Blanco ha lamentat "la tendència al discurs de la confrontació" del líder de Vox.

"Avisar de manera provocadora d'una situació de tensió a Catalunya en els pròxims anys i començar a amenaçar amb mesures dràstiques em sembla que no és la millor manera d'alimentar una convivència normal entre catalans i la resta d'espanyols", ha sostingut.

Sobre l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, que Abascal també va defensar --fins i tot de manera sostinguda--, el candidat del PP ha assegurat que el 155 "és un article absolutament normal i aplicable en situacions que correspongui".

"El que no podem estar és tot el dia pensant en situacions extremes que sembla que fins i tot tens ganes que la situació es compliqui", ha afegit Martín Blanco, que també ha dit que no té ganes de més crispació, en les seves paraules.

En la mateixa línia, el candidat espera i veu "probable" que el PP pugui governar en solitari i no necessiti governar amb cap altre partit i, a més a més, ha apostat perquè el PP i el PSOE arribin a acords que, a parer seu, permetin grans consensos.